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الأرصاد الجوية السعودية: أمطار الرياض غير اعتيادية صيفا واحتمال تكرارها وارد

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الأرصاد الجوية السعودية: أمطار الرياض غير اعتيادية صيفا واحتمال تكرارها وارد
Gettyimages.ru
مركز الأرصاد في السعودية: أمطار الرياض غير اعتيادية صيفا واحتمالية تكرارها وارد (صورة من الأرشيف)
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أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في بيان يوم الاثنين، أن أمطار الرياض غير اعتيادية صيفا، وأن احتمال تكرارها وارد.

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وصرح مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز حمزة بن عبد العزيز كومي، بأن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملة تعد من الحالات المطرية "غير الاعتيادية" في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأوضح أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد قد سجلت في مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993 لشهري يوليو وأغسطس بلغت أعلاها في مدينة الأحساء بـ 19 ملم في عام 1993، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022، 26.6 ملم.

وأضاف أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.

وشهدت المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة الأحد، أمطارا غزيرة في أشد أيام الصيف حرا، حيث تشهد الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارا غزيرة وسيولا متدفقة.

كما شهدت منطقة الباحة السعودية يوم الاثنين هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي دعت إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة،  حتى الأربعاء المقبل.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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