مصر.. تحديد موعد محاكمة نجل إعلامي شهير بتهمة حيازة المخدرات

حددت محكمة الاستئناف في مصر الـ13 من أغسطس، موعدا لأولى جلسات محاكمة نجل الإعلامى المصري توفيق عكاشة.

وذكر أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة أسماء. أ. ع إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، وموروفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه، وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

المصدر: "القاهرة 24"