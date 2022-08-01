"وزير القائد" يدعو متظاهري المحافظات إلى العودة و"الدعاء" للمعتصمين في مجلس النواب

دعا "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، متظاهري المحافظة إلى العودة لمحافظاتهم.

وقال في تغريدة نشرها إعلام التيار الصدري: "شكرا لكم. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".

شكرا لكم

مظاهرات المحافظات #رفعة_رأس

اقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين

ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم.. — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 1, 2022

وأضاف "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".

المصدر: RT