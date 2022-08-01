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"وزير القائد" يدعو متظاهري المحافظات إلى العودة و"الدعاء" للمعتصمين في مجلس النواب

أخبار العالم العربي

الصورة من "تويتر"
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دعا "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، متظاهري المحافظة إلى العودة لمحافظاتهم.

وقال في تغريدة نشرها إعلام التيار الصدري: "شكرا لكم. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".

وأضاف "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".

المصدر: RT

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