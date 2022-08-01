"وزير القائد" يدعو متظاهري المحافظات إلى العودة و"الدعاء" للمعتصمين في مجلس النواب
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دعا "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، متظاهري المحافظة إلى العودة لمحافظاتهم.
وقال في تغريدة نشرها إعلام التيار الصدري: "شكرا لكم. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".
شكرا لكم— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 1, 2022
مظاهرات المحافظات #رفعة_رأس
اقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين
ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم..
وأضاف "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".
المصدر: RT