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الآلاف من مؤيدي "الإطار التنسيقي" يتظاهرون في بغداد لـ"دعم الشرعية" (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسل RT في العراق اليوم الاثنين، بأن الآلاف من مؤيدي "الإطار التنسيقي" تظاهروا في العاصمة بغداد لـ"دعم الشرعية".

وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين الآن أمام البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء ويرفعون شعارات ضد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي و"المطبعين"، وبدأوا بنصب الخيام للاعتصام.

ويسيطر الموالون لزعيم التيار الصدري مقتدى على البوابتين الشماليتين للمنطقة الخضراء، وجماهير التيار على البوابة الجنوبية.

الآلاف من مؤيدي  
RT

الآلاف من مؤيدي  


المصدر: RT

الآلاف من مؤيدي  
RT

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