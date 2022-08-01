 
مباشر
عاجل
بايدن: مستعدون للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار جديد للحد من الأسلحة

ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الجولة الأولى من الانتخابات

أخبار العالم العربي

ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الجولة الأولى من الانتخابات
Globallookpress
العلم الليبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj0p

أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس، في الجولة الأولى من الانتخابات.

إقرأ المزيد
ليبيا.. جويلي يعتبر المجتمع الدولي أكذوبة ويدعو لرحيل الدبيبة
ليبيا.. جويلي يعتبر المجتمع الدولي أكذوبة ويدعو لرحيل الدبيبة

وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحين خالد المشري، والعجيلي أبوسديل، حيث حصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 45 صوتا وأبوسديل على 34 صوتا، ونال عبد السلام الصفراني 29 صوتا، وفتح الله السريري 8 أصوات، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء.

المصدر: "بوابة الوسط"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان