هوكشتاين بعد مشاورات في لبنان: متفائل جدا للتوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

قال الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، إنه "متفائل جدا للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأسابيع المقبلة".

وبعد انتهاء الاجتماع الذي جمع الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، مع الوسيط الأمريكي أموس في قصر بعبدا، في مشاورات استمرت لنحو ساعة، قال هوكشتاين، في تصريح مقتضب: "ممتن للرئيس عون لأنه دعا لهذا الاجتماع بحضور الرؤساء، ومتفائل جدا للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأسابيع المقبلة".

وأضاف هوكشتاين: "سأعود إلى المنطقة قريبا لاستكمال المفاوضات ونأمل الوصول إلى اتفاق".

وبحسب قناة "الجديد"، أشار الرئيس ميقاتي لدى خروجهِ من الاجتماع إلى أن "الأمور إيجابية".

المصدر: "لبنان 24"