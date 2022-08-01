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"وزير القائد" يرد على دعوة العامري ويضع 3 شروط

أخبار العالم العربي

AP
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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وضع "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ثلاثة شروط أمام رئيس تحالف الفتح هادي العامري للقبول بالحوار.

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وقال في بيان صحفي: "تكررر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه، فأقول: إننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب الأخ العامري وكتلته من الإطار، واستنكار صريح لكلام (سبايكر مان) (في إشارة إلى نوري المالكي) الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل".

وأضاف: "كنت أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي، فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".


المصدر: RT

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