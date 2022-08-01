بوغدانوف: ندعم جهود تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة ميقاتي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تدعم جهود تشكيل حكومة لبنانية قادرة في أقرب وقت ممكن، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأعرب بوغدانوف خلال استقباله الممثل الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، جورج شعبان، عن موقف موسكو الداعم لجهود تشكيل حكومة قادرة في أقرب وقت ممكن برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "خلال المحادثة تمت مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان مع التركيز على تفاقم الأزمة في هذا البلد وضرورة منع تكرار فراغ السلطة الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع في البلاد".

وأضاف البيان: "أعربت موسكو عن دعمها لجهود القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة بأسرع ما يمكن برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق الدستور اللبناني".

وكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة.

ونال ميقاتي 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوت للمرشح نواف سلام، وصوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.

وكانت الاستشارات النيابية الملزمة قد انطلقت صباحا في القصر الجمهوري، وذلك بعد حوالي الشهر ونصف الشهر على انتخاب البرلمان الجديد.

المصدر: سبوتنيك