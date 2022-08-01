صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيفة بريطانية عن الأمير محمد بن سلمان يثير غضبا واسعا بمواقع التواصل

لم يقتصر الجدل الذي خلفته صحيفة "إيكونوميست" بتقريرها عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على المحتوى، بل تطور ليولد غضبا كبيرا إثر صورة غلاف اعتبرت "مسيئة للعرب".

وفي تقريرها بعنوان: "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، تحدثت صحيفة "إيكونوميست" عبر مراسلها في الشرق الأوسط، نيكولاس، عن شخصية ولي العهد السعودي.

وبحسب ما تم نشره في التقرير، وردت معلومات، نقلا عن مصادر، عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلا وإلى الآن، وسط تساؤل عما قد يفعله مستقبلا.

ونشرت المجلة تقريرها، بصورة خلفية عبارة عن رسم لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل، ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الصورة "عنصرية" و"مسيئة" و"ربط العرب بالإرهاب"، حيث أن ارتداء الشماغ والعقال ينتشر في العديد من الدول العربية.

In a kingdom where the word of the ruler is law, everything depends on that man’s character. Who is the real Muhammad bin Salman, the crown prince of Saudi Arabia in charge of some of the world’s largest oil reserves? https://t.co/zx2mOIFaHj — The Economist (@TheEconomist) July 31, 2022

وقال أحد الحسابات معلقا: "غلاف عنصري تافه من مجلة الإيكونوميست التي من المفترض أن تكون رصينة، إذ يصور عقال العربي على أنه قنبلة موقوتة…كل جرائم الغرب والشرق وأدواتهما الطائفية الحشاشة ضد أهلنا في سوريا واليمن والعراق وليبيا والعراق ولبنان وأفغانستان لا تراها الإيكونوميست!"

غلاف عنصري تافه من مجلة الإيكونوميست التي من المفترض أن تكون رصينة، إذ يصور عقال العربي على أنه قنبلة موقوتة… كل جرائم الغرب والشرق وأدواتهما الطائفية الحشاشة ضد أهلنا في #سوريا و #اليمن و #العراق و #ليبيا و #العراق و #لبنان و##أفغانستان لا تراها الإيكونوميست! pic.twitter.com/PKkLY041AQ — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) July 31, 2022

وعلق حساب آخر بالقول: "على صحيفة الإيكونوميست أن تعتذر عن عنصريتها تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الأصيل، بعد نشرها لرسم يصف السعوديين بأنهم قنابل متفجرة، ويظهر الشماغ الأحمر فوق رأس رجل ويخرج منه فتيل قنبلة..صحيفة متطرفة وساقطة وغير مهنية".

@TheEconomist



على صحيفة الايكونوميست ان تعتذر عن عنصريتها

تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الاصيل،

بعد نشرها لرسم يصف السعوديين بأنهم قنابل متفجرة، ويظهر الشماغ الاحمر فوق رأس رجل ويخرج منه فتيل قنبلة.



صحيفة متطرفة وساقطة وغير مهنية !! pic.twitter.com/NvMlUEh3Dq — مـحـمـد الـسـاعـد 🇸🇦 (@massaaed) July 31, 2022

بدأ الإعلام الغربي مرحلة جديدة لشيطنة #محمد_بن_سلمان لأنه باختصار لم يذعن للغرب. يحاولون تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا بلقب «صدام الصغير».



الغلاف لمجلة 1843 الصادرة عن ذي إيكونوميست، وقد لاقى استهجانًا كبيرًا بعد ربط الزي التقليدي العربي المتمثل في العقال والشماغ بالإرهاب. pic.twitter.com/8AKUDaLMH8 — ٮعڡوٮ الٮاصر (@yxqxb) August 1, 2022

وقال أحد الحسابات معلقا: "هجوم على الهوية البصرية العربية..يا له من غلاف مثير للاشمئزاز وعنصري من الإيكونوميست..إنه لأمر مزعج أن تعتقد أن هناك أشخاصا وافقوا على وضع هذا على الغلاف..عار على كل واحد منكم".

An attack on Arab visual identity.



What an abhorrently disgusting and racist cover from @TheEconomist. It’s disturbing to think that there are people that have agreed on putting this on the cover.



Shame on every single one of you. pic.twitter.com/EMfxwJKhpX — غادة المهنا اباالخيل Ghada AlMuhanna (@GAbalkhail) July 31, 2022

المصدر: RT