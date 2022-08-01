عون: نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية ولا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، أن "المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع إسرائيل هدفها الحفاظ على حقوق لبنان".

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وفي كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني، قال ميشال عون: "المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع اسرائيل هدفها الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لاعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد".

وأردف: "نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار".

المصدر: RT + "الجديد"