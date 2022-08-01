وسط نداءات مساجد..الأمطار الصيفية تجري الأودية وعاصفة غبارية تجتاح مناطق مختلفة بالسعودية (فيديوهات)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، هطول أمطار صيفية تاريخية بكميات غزيرة على محافظات ومراكز شمال المدينة.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة، لافتا إلى أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وضرماء ومرات والزلفي والغاط وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، فيما تشهد المنطقة أمطارا متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد، وسيولا، وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح اليوم الاثنين.

وأصدر المركز تنبيها بأن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحا نشطة وسحبا رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، في حين تشهد منطقة الباحة أمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء اليوم.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة جازان والدرب وبيش، فيما تشهد المنطقة أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد والسيول، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء اليوم، فيما تشهد فرسان أمطارا رعدية حتى الساعة الـ12.00 من ظهر اليوم.

بالإضافة إلى أن منطقة عسير تشهد أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، إذ تشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد والسيول، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط سراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21.00 من مساء اليوم.

وهطلت الأمطار بغزارة على محافظة ثادق ومراكز الحسي وسدوس والرويضة وأشيقر والداهنة، في حين أن أجزاء متفرقة من محافظات المزاحمية ومرات والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والدوادمي، شهدت هطول أمطار متوسطة، حيث سال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وووثقت مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة تساقط الأمطار، على ثادق والحريق وفي نجد على طريق المجمعة شقراء بالرياض.

شعيب الثنيه بين ثادق ورغبه pic.twitter.com/v1WMbIbgtn — أبو عبد الله التميمي (@s_26s) July 31, 2022

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صوت أحد مؤذني مساجد الرياض وهو ينادي: "صلوا في رحالكم"، وذلك بسبب غزارة الأمطار وخشية الضرر، إذ شهدت الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارا غزيرة وسيولا متدفقة حيث تحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة، وفق صحيفة "سبق".

نداء "صلوا في رحالكم"‼️



بسبب السيول الغزيرة جنوبي #الرياض‼️



هنا فقط تعود للتقويم لمراجعة التاريخ .. لتتأكد أننا في 31 يوليو وليس 31 أكتوبر‼️ pic.twitter.com/mtNsP6OGud — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) July 31, 2022

وفي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، ظهرت عاصفة من الغبار شهدتها مناطق مختلفة في محافظة عفيف عصر أمس، وتأثرت بها الأجواء.

المصدر: "سبق"