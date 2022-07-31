العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب ينفي انتشار عناصره في مطار بغداد والمنطقة الخضراء

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق انتشار عناصره على طريق مطار بغداد الدولي، وفي المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

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وذكر الجهاز في بيان مساء الأحد "في الوقت الذي يواصل فيه جهاز مكافحة الإرهاب الليل بالنهار في ملاحقة فلول "داعـش" الإرهابي وتدك مضاجعه تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاده انتشار قطعات من الجهاز على طريق مطار بغداد الدولي وداخل المنطقة الخضراء".

وقال "وإذ إننا ننفي أن تكون قطعاتنا منتشرة في أي مكان وهي مستمرة على تحقيق الأمن وملاحقة فلول "داعش" أينما وجد".

وشدد على أن "تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب ليس لها ولاءات إلا للعراق وللمؤسسة العسكرية".

وأشار الجهاز إلى أنه "في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءا من الأوضاع السياسية الحالية وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية