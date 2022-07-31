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تبون يعلن استعداد الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

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تبون يعلن استعداد الجزائر للانضمام إلى مجموعة
RT
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تلبي بنسبة كبيرة الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأوضح تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث مساء الأحد على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن "هناك شروطا اقتصادية للالتحاق بمجموعة "بريكس"، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر".

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ورد عن سؤال حول ما إذا كان للجزائر رغبة في الالتحاق بهذه المجموعة، بالقول: "ممكن.. لن نستبق الأحداث، لكن إن شاء الله تكون هنالك أخبار سارة".

وأضاف أن مجموعة "بريكس" تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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