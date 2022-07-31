تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس (فيديو)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده، وأن الجزائر تتعامل مع الشرعية وستكون سندا لتونس.

وصرح تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة المحلية، بأن الجزائر تقدم الدعم لتونس دون التدخل في شؤونها.

وأضاف أن "الجزائر ستبقى سندا لتونس دون تدخل في شؤونهم الداخلية، ولم نر من التونسيين أي شيء سلبي".

وبين أن الأمور السياسية والمصيرية لتونس لا يحلها إلا التونسيون أنفسهم.

وطالما تعهدت الجزائر بالوقوف إلى جانب تونس التي تأثر استقرارها السياسي والاقتصادي بشكل كبير بعد 2011.

ويأتي الموقف الجزائري، فيما شهدت تونس مؤخرا استفتاء على الدستور الجديد من أجل إصلاح النظام السياسي القائم في البلاد.

وفي شهر يوليو 2022 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر في مؤتمر صحفي، إن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية