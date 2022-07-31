موقع عبري: إسرائيل أبلغت لبنان أنها لن تكتفي باعتراض مسيّرات "حزب الله"

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت بيروت عبر الأمريكيين بأن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي خرق من "حزب الله"، ولن يكتفي باعتراض طائراته المسيّرة.

وقال الموقع نقلا عن مصادر مطلعة إن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين أرسلوا رسائل واضحة إلى لبنان عبر الأمريكيين مفادها بأنه "إذا لم يكبح "حزب الله" جماح عناصره، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي خرق للهدوء، ولن يكتفي بمجرد اعتراض الطائرات دون طيار".

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وأضاف أن "المسؤولين الأمنيين في تل أبيب أوضحوا أن واشنطن تولي وزنا وأهمية كبيرين للمفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وذلك لمنع تصعيد أمني ولكي تظهر للدول العربية أن للولايات المتحدة نفوذا في المنطقة".

ولفت إلى إن "الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز الأنظمة الدفاعية حول منصة "كاريش" للغاز في البحر المتوسط، بمساعدة وضع أجهزة استشعار خاصة تحذر من الأعمال العدائية".

ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه "حال فشل الأمريكيون في التوصل إلى تسوية قبل بدء ضخ الغاز من الحقل في سبتمبر، فسيكون هناك تقييم للوضع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، سيتم خلالها بحث رفع مستوى التأهب في الساحة الشمالية".







المصدر: "واللا"