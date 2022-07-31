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الاتحاد الأوروبي يدعو القوى السياسية في العراق إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار السياسي

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يدعو القوى السياسية في العراق إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار السياسي
Legion-Media
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دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق القوى السياسية في البلاد، إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار سياسي، وضمن الأطر القانونية.

وكتبت في بيان صحفي: "نشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد. ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع المزيد من العنف".

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وأضافت: "ندعو القوى السياسية لحل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري".

وتابعت: "في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".


المصدر: RT

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