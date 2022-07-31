الاتحاد الأوروبي يدعو القوى السياسية في العراق إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار السياسي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tivr
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق القوى السياسية في البلاد، إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار سياسي، وضمن الأطر القانونية.
وكتبت في بيان صحفي: "نشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد. ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع المزيد من العنف".
وأضافت: "ندعو القوى السياسية لحل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري".
وتابعت: "في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".
المصدر: RT