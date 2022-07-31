أنور قرقاش: استقرار العراق استقرار للمنطقة

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها.

وأضاف قرقاش في تغريدة على "تويتر" أن استقرار العراق يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي.

وقال: "ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".

استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2022

المصدر: RT