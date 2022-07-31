العراق.. التيار الصدري يصدر 10 توجيهات للمتظاهرين في المنطقة الخضراء

أصدر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر 10 توجيهات للمتظاهرين في العاصمة بغداد.

وقال العراقي في بيان عبر "تويتر" إنه "على المتظاهرين والمحتجين ضد الفساد والمحاصصة والتبعية الالتزام بعدم استحداث أي بناء داخل البرلمان"، مطالبا إياهم بعدم إصدار أي بيانات فردية.

ودعا المتظاهرين إلى إقامة الشعائر الدينية خارج مبنى البرلمان العراقي، مناشدا إياهم بالابتعاد عن أمور يعتبرها البعض طائفية.

وطالب "بضمان استمرار الاعتصام وتشكيل لجان خدمية وحراسة دون سلاح، والتعاون التام مع الأمن العراقي"، مناشدا المتظاهرين "بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب الاقتراب من المباني السكنية".

وتابع أنه "وفقا للتعليمات، فقد تم اعتماد مبدأ الشفتات خلال تنظيم الاعتصام ومنع اعتصام النساء مطلقا، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات".



pic.twitter.com/HuGwXOUJxz — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) July 31, 2022

المصدر: RT