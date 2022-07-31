بينيت: نتنياهو كان سببا في القطيعة مع الأردن على خلفية صورة في "إنستغرام"

اتهم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي سلفه بنيامين نتنياهو بالتسبب بالقطيعة مع الأردن لسنوات طويلة، على خلفية صورة في "إنستغرام".

وأفادت القناة السابعة العبرية بأن "بينيت وجه اتهاما قويا لنتنياهو، بأنه كان السبب وراء القطيعة بين إسرائيل والأردن لسنوات طويلة، بسبب صورة احتضن فيها نتنياهو حارس أمن إسرائيلي عمل في مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان وتسبب بقتل مواطنين أردنيين في العام 2017".

وأكد بينيت أنه "رغم القطيعة التي تسبب فيها نتنياهو، فإنه عمل على إعادة العلاقات مع الأردن خلال السنة التي تولى خلالها رئاسة الوزراء في تل أبيب".

وجاء تصريح بينيت على خلفية تصديق الحكومة الإسرائيلية، على مقترح الإسراع بتنفيذ مشروع "بوابة الأردن"، وهو المنطقة الصناعية المشتركة بين إسرائيل والأردن.

المصدر: "سبوتنيك"