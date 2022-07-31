موقع "خبرني": وزارات أردنية ستختفي في المئوية الثانية

نشر موقع "خبرني" الأردني يوم الأحد قائمة بالوزارات رجح أنها ستختفي في المئوية الثانية.

وقال الموقع إنه وبحسب خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة فإن جيل المئوية الثانية للدولة الأردنية لن يعرف وزارات ومؤسسات عديدة بعد أن يجري دمجها أو استبدالها ونقل صلاحياتها.

وأفاد بأن من بين الوزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة، الشباب، النقل، الأشغال العامة والإسكان، العمل، ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التدريب المهني.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني