موريتانيا.. إنقاذ طفل حاصرته السيول 20 ساعة (صور + فيديو)

أعلن الرئيس الموريتاني ،محمد ولد الشيخ الغزواني، نجاح مهمة إنقاذ طفل حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة وسط البلاد.

وكان الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي، قد علق في سد في مدينة بو أمديد وسط البلاد صباح السبت، قبل أن تفاجئه سيول جارفة قادمة من هضبة مجاورة.

وفي تغريدة له، وجه الرئيس الموريتاني التحية لفرق الإنقاذ على جهودها التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.

وأضاف الرئيس: "أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر".

أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر.



وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) July 31, 2022

وظلت قضية الطفل ولد هدي تشغل الرأي العام في البلاد على مدار الساعات الماضية، وتابع الكثيرون عملية الإنقاذ التي استغرقت ساعات.

وجرت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، باستخدام طائرة عسكرية، بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو أمديد في ولاية لعصابه وسط البلاد.

لحظة إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد (شبو) ، بعد عملية تدخل ناجحة من الأجهزة العسكرية والأمنية بالبلد 🇲🇷.

الحمد لله على السلامة. pic.twitter.com/oKAawHbTkV — رضا جزائري (@KoubaReda) July 31, 2022

صحراء ميديا| الجيش الموريتاني ينشر صورا لعملية إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد (شبو) الذي علق لأكثر من عشرين ساعة في سد مدينة بو مديد. pic.twitter.com/UIhNws5nCr — Sahara Media | صحراء ميديا (@SaharaMedias) July 31, 2022

بعد أربعة وعشرين ساعة أو أزيد من محاصرة السيول للطفل محمد أحمد ولد محمد الملقب ب "شبو" في سد تغمره السيول في مدينة بومديد شرق البلاد تم إنقاذه بفضل الله وجوده.

لكن على ولد الغزواني أن يخجل ويعي جيدا أن هذا الإهمال والتقاعس في إنقاذ هذا الطفل يعد بمثابة فشل وفضيحة معا سيضيفهم pic.twitter.com/H3UI8DtRu4 — Moulaye Zein Sidi Jaafar (@SidiAlyMoulaye1) July 31, 2022

فيديو متداول للحظة إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 24 ساعة

الفيديو يظهر لحظة انتشال فرق إنقاذ في #موريتانيا للطفل الصغير محمد أحمد ولد محمد البالغ من العمر 11 عاماً، الشهير بـ «#شبو»، بعدما حوصر لمدة يوم كامل، وسط سيول جارفة في منطقة سد #بومديد. pic.twitter.com/Giiu5MJDlY — خالد اسكيف (@khalediskef) July 31, 2022

المصدر: وسائل إعلام موريتانية