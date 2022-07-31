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موريتانيا.. إنقاذ طفل حاصرته السيول 20 ساعة (صور + فيديو)

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موريتانيا.. إنقاذ طفل حاصرته السيول 20 ساعة (صور + فيديو)
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إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 20 ساعة
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أعلن الرئيس الموريتاني ،محمد ولد الشيخ الغزواني، نجاح مهمة إنقاذ طفل حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة وسط البلاد.

وكان الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي، قد علق في سد في مدينة بو أمديد وسط البلاد صباح السبت، قبل أن تفاجئه سيول جارفة قادمة من هضبة مجاورة.

وفي تغريدة له، وجه الرئيس الموريتاني التحية لفرق الإنقاذ على جهودها التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.

وأضاف الرئيس: "أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر".

وظلت قضية الطفل ولد هدي تشغل الرأي العام في البلاد على مدار الساعات الماضية، وتابع الكثيرون عملية الإنقاذ التي استغرقت ساعات.

وجرت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، باستخدام طائرة عسكرية، بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو أمديد في ولاية لعصابه وسط البلاد.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية

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