مصر.. إخلاء محكمة أبو قرقاص بالمنيا إثر الاشتباه بوجود قنبلة (فيديو)
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اشتبهت الأجهزة الأمنية المصرية بوجود عبوة ناسفة في دورة المياه بمحكمة أبو قرقاص في محافظة المنيا، اليوم الأحد، حيث تم إخلاء المحكمة.
وجرى إخلاء المحكمة على الفور من العاملين والمواطنين وفرض طوق أمني حولها.
وفحص خبراء المفرقعات كيس البلاستيك الذي تبين أنه بداخله جسم مصنوع من المعدن، حيث وضعه عدد من الأشخاص المجهولون الذين أرادوا أن يثيروا حالة من الجدل والرعب في المحكمة.
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري