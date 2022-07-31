عشائر عراقية توقع على وثيقة "عهد تحرير فلسطين" (صورة)

وقعت 20 عشيرة عراقية وثيقة البقاء على "عهد تحرير فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني"، خلال زيارتهم لمقر السفارة الفلسطينية في العراق.

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وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، قالت العشائر في الوثيقة: "نحن شيوخ عشائر العراق العظيم، نقسم بالله جلت قدرته، ونقسم بوردة حناء دماء الشهداء، أن نبقى على عهد ووعد فلسطين سرة العرب وغرة الكون، أقرب نقطة بين السماء والأرض".

وخلال لقائهم مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، أكد شيوخ العشائر من خلال الوثيقة أن العشائر "ستبقى على عهد فلسطين وتحافظ على حقها وحقيقتها وتعمل على تحريرها وخلاصها من الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أنه في مايو الماضي، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ويهدف، وفق مادته الأولى، إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

المصدر: شبكة "قدس"