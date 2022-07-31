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"حزب الله" ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز ويوجه رسالة لإسرائيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

RT
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يوثق "إحداثيات منصات استخراج الغاز" على الساحل.

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ونقلت قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" عن "الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية"، مقطع فيديو لـ"إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة".

وقال الإعلام الحربي إن "الرسالة للعدو الإسرائيلي..اللعب بالوقت غير مفيد..فماذا بعد؟" فيما اختتم الفيديو بجملة "في المرمى"، باللغتين العربية والعبرية.

 

ويأتي ذلك وسط أزمة بخصوص الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتهديدات بينهما حول استخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها، حيث يصل إلى بيروت، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، أموس هوكشتاين.

المصدر: "المنار" + RT

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