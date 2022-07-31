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الإمارات.. النيابة العامة تعلن عقوبة إطلاق أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر (فيديو)

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الإمارات.. النيابة العامة تعلن عقوبة إطلاق أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر (فيديو)
Gettyimages.ru
الإمارات.. النيابة العامة تكشف عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للإتجار بالبشر
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أعلنت النيابة العامة في الإمارات عن عقوبة إطلاق أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت النيابة العامة في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة 32 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على  مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الإتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وام

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