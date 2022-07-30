مصر.. عضو في لجنة العفو الرئاسي يتحدث عن مستقبل السياسيين المفرج عنهم

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر إن إعادة دمج بعض المفرج عنهم بموجب عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر ضروري للغاية.

وقال السقا عبر فضائية dmc: "المسجون السياسي تم سجنه بسبب سياسته ورأيه، وإذا تحدث مرة ثانية عن هذا الأمر سيتم القبض عليه مرة أُخرى، وهذا أمر مفروغ منه".

وتابع: "إذا خرج هذا المسجون ووجد حياته متدمرة وغير مرحب به في الدراسة أو العمل، لذا يجب استقطابه وإعادة دمجه مرة أخرى في المجتمع سواء دراسته أو عمله".

وأشار السقا إلى أن الرئيس السيسي طالب بإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم مع المجتمع، وإعادتهم للجامعات والدراسة، وأماكن عملهم، مؤكداً أنهم يعملون الآن على بحث طرق إعادة المفرج عنهم بعفو رئاسي إلى أعمالهم وجامعاتهم، بالإضافة إلى ملف الغارمات.

المصدر: موقع صدى البلد المصري