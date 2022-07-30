 
مباشر

الغنوشي: العشرية الماضية ليست "سوداء" وتميزت بحرية لا تختلف عن لوس أنجلوس أو لندن

أخبار العالم العربي

الغنوشي: العشرية الماضية ليست
Gettyimages.ru
رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tiqg

قال رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إن التونسيين تمتعوا خلال الـ10 سنوات الماضية بمستويات من الحرية لا تختلف عما هو موجود في فرانكفورت، أو لوس أنجلوس، أو لندن.

ورفض الغنوشي في حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، توصيف العشرية الماضية "بالسوداء".

وصرح الغنوشي بأن "الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية قاموا بشيطنة الـ10 سنوات المنقضية".

وأردف بالقول: "لا نبرأ أنفسنا لأن النهضة كانت موجودة بشكل أو آخر وخلال حكم الباجي قائد السبسي في الـ5 سنوات لم تكن في قيادة الحكم، فنصف المدة كان يقودها الرئيس الباجي بحزبه الذي كان يتحكم في الحكومة والبرلمان وكل السلطات".

المصدر: قناة "سي إن إن" الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا