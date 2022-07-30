العاهل المغربي: أخطر ما يواجه تنمية المملكة هو العرقلة المقصودة للاستثمارات

كشف العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه مساء السبت بمناسبة عيد العرش عن أخطر ما يواجه التنمية في المملكة.

ودعا الملك الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المملكة في هذه الظروف العالمية.

كما دعا محمد السادس في خطابه إزالة العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية.

واعتبر أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة.

وشدد العاهل المغربي على أن ذلك ما يجب محاربته.

وأكد أنه ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي عليهم أن يبقوا متفائلين، وأن يركزوا على نقاط قوة المملكة.

وأفاد بأنه لا بد من العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.

المصدر: وسائل إعلام مغربية