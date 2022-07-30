مصر.. إطلاق سراح سبعة معتقلين بينهم صحفي مشهور وباحث بموجب عفو السيسي

أفرجت السلطات المصرية عن 7معتقلين يوم السبت، بينهم صحفي وباحث يقضون أحكاما بالسجن في تهم تتعلق بالإرهاب، في أحدث خطوات الحكومة للتواصل مع المعارضة.

وتكافح إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأزمة الاقتصادية المتصاعدة نتيجة الحرب في أوكرانيا، ذلك أن مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، تستورد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا واوكرانيا.

وجاء إطلاق سراح الصحفي هشام فؤاد والباحث الأنثروبولوجي أحمد سمير يوم السبت بعد يوم من صدور عفو رئاسي عنهما وخمسة آخرين، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأطلق سراحهما من مجمع سجون طره بالقاهرة، وأظهرتهما صور جرى تداولها على الإنترنت وهما يعانقان أفراد أسرتيهما وأصدقائهما خارج السجن.

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وألقي القبض على فؤاد مع العديد من النشطاء العلمانيين في يونيو 2019 ، بعد وقت قصير من لقاء المجموعة مع أحزاب سياسية ونواب المعارضة لمناقشة خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020.

وكان من بين المعتقلين حسام مؤنس وزياد العليمي، الناشطان البارزان في ثورة 2011.

وأدينوا العام الماضي بالتآمر لارتكاب جرائم مع جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية.

وحكم على فؤاد ومؤنس بالسجن أربع سنوات لكل منهما، بينما حكم على العليمي بالسجن خمس سنوات.

وأطلق سراح مؤنس في عفو رئاسي في أبريل الماضي.

المصدر: أ ب