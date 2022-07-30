السعودية.. إيقاف 78 شخصا بتهم الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير

نفذت هيئة مكافحة الفساد في السعودية 3207 جولات رقابية وحققت مع 116 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكشفت "نزاهة" أنه تم إيقاف 78 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، "منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير".

ودعت الهيئة إلى "المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه".

المصدر: وسائل إعلام سعودية