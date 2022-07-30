الهجرة المصرية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ طفل مصري مصاب بالسرطان في السعودية

أعلنت وزارة الصحة المصرية "توفر مكان لعلاج الطفل ياسين حسام واستقباله قادما من السعودية".

وقامت وزارة الهجرة بالتنسيق لنقل الطفل المصري ياسين حسام المصاب بسرطان الدم بطائرة مجهزة طبيا، من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا الأحد، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، لتوفير مكان لعلاج الطفل وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

المصدر: RT