العراق.. عمار الحكيم يدعو إلى ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة

دعا رئيس تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، إلى "ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض".

وفي بيان له، قال عمار الحكيم: "الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه".

وأضاف الحكيم: "من هنا نوجه بقلب صادق ونية حسنة الدعوة المفتوحة للإخوة في التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم العراق يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الإعتبار..حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر، كما ونجدد تأكيدنا الدائم باعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر ولاسبيل غيره للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة ﻹنقاذ البلد واتقاء الإنزلاقات التي تودي بالوطن إلى ما لايحمد عقباه".

وأردف: "كما ونحث كل طرف بخطابه وقواعده الجماهيرية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لايعوض.

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق".

المصدر: RT