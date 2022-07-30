"وزير القائد" يعتبر دعوة "الإطار التنسيقي" للتظاهر زعزعة للسلم الأهلي

رد حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، اليوم السبت، على دعوة "الإطار التنسيقي" للتظاهر، معتبرا أن هذه "الدعوة هي لزعزعة السلم الأهلي".

وقال في بيان صحفي: "بسمه تعالى..تفـجير الطائرات المسيرة، هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد كسرا لهيبة الدولة".

وأضاف: "زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة وما (قاسم مصلح - قيادي في الحشد الشعبي) عنكم ببعيد

وما التسريبات (الصوتية لنوري المالكي) عنكم ببعيد".

وتابع: "فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدعون".

المصدر: RT