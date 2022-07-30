لوكاشينكو في رسالة إلى محمد السادس: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون مع المغرب

هنأ رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت ملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش، معربا عن رغبة بلاده في تكثيف التعاون مع المغرب.

وقال لوكاشينكو في برقية تهنئة إن "التاريخ العريق للمغرب وإرثه الثقافي الغني يسمحان للبلاد بالمضي قدما بنجاح نحو تحقيق التنمية المستدامة"، وأضاف مخاطبا الملك المغربي: "إرادتكم السياسية وتصميمكم وخبرتكم الواسعة كرجل دولة تسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ورفع مستوى رفاهية سكانها".

وأكد لوكاشينكو حرص مينسك على تعزيز التعاون مع الرباط، في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والاستثمار، وكذلك في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

المصدر: وكالة "بلتا" البلاروسية