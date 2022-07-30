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مصر.. عضو في لجنة العفو الرئاسي يناشد السيسي طيّ قضيتي "مجلس الوزراء" و"تحالف الأمل"

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مصر.. عضو في لجنة العفو الرئاسي يناشد السيسي طيّ قضيتي
Gettyimages.ru
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ناشد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، طيّ قضيتي "مجلس الوزراء"، و"تحالف الأمل".

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وقال العوضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "من مواطن مصري عادي إلى السيد رئيس الجمهورية ممكن نقفل قضية أحداث مجلس الوزراء دي نهائيا، وأيضا قضية تحالف الأمل كلها.. ناس كتير خرجوا عفو من القضيتين أبسط قواعد العدالة أن يتم معاملة الجميع على قدم المساواة".

وأصدر السيسي يوم الجمعة القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وشمل العفو هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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