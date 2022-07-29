موظف مؤقت في مصر يكشف كيف عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب

كشف أيمن عبد الحكم الموظف المؤقت بمرور البحر الأحمر في الغردقة، كيف عثر على حقيبة بها مليونا دولار وكمية كبيرة من الذهب في إحدى الكافيتريات.

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وقال إنه وأثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء الشمالي بمدينة الغردقة عثر على حقيبة بداخلها مبالغ تقدر بأكثر من مليوني دولار، وكمية كبيرة من الذهب، مؤكدا أنه لم يفكر في أي شيء غير تسليم الحقيبة بمحتوياتها إلى أصحابها.

وتابع: "تربينا على الأمانة".

من جهته، كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، إن الواقعة قديمة وتعود إلى عام ونصف العام تقريبا، ولم تكن في عهده، مشيرا إلى أن مدير الأمن السابق قام بتكريم الموظف الأمين.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري