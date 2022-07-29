ليبيا.. وزارة النفط والغاز تنفي مغادرة شركة أمريكية للمنطقة الوسطى والغربية

نفت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الأخبار المتداولة عن تعليق شركة "هاليبرتون" الأمريكية لخدمات الطاقة للمنطقة الوسطى والغربية.

وأكدت الوزارة في بيان أن شركة "هاليبرتون" تواصل أداء عملها بشكل الطبيعي بالتعاون مع شركات النفط الليبية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبار تفيد بمغادرة شركة "هاليبرتون" مناطق عملها غرب البلاد، إزاء عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.

وتعمل شركة "هاليبرتون" لخدمات الطاقة في أكثر من 120 دولة بينها ليبيا، وقد استأنفت أنشطتها المتوقفة في أواخر عام 2019.

المصدر: وال