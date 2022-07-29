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البنتاغون يعترف ضمنا بقصف كييف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس

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البنتاغون يعترف ضمنا بقصف كييف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس
Sputnik
وصول أسرى حرب أوكرانيين إلى مركز الاعتقال في يلينوفكا بدونيتسك (صورة أرشيفية)
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قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع إنه إذا قصفت كييف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، حيث قتل العشرات منهم، فإن ذلك "تم عن غير قصد".

وأضاف: "إذا كانت الضربة من الجانب الأوكراني، فأؤكد لكم أنهم لم يكونوا يريدون ذلك".

وتم العثور اليوم الجمعة، على شظايا من ذخيرة "هيمارس" الأمريكية في موقع قصف مركز الاحتجاز المذكور.

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شظايا راجمات هيمارس الأمريكية التي قتلت أسرى أوكرانيين في مكان احتجازهم في دونيتسك
شظايا راجمات هيمارس الأمريكية التي قتلت أسرى أوكرانيين في مكان احتجازهم في دونيتسك

وأعلنت جمهورية دونيتسك، أن عدد القتلى الذين سقطوا في الضربة بلغ 53.

من جانبه أكد إدوارد باسورين نائب قائد قوات دونيتسك أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في مركز يلينوفكا، وكشف أنهم جميعهم من منتسبي كتيبة "آزوف" النازية الذين استسلموا للقوات الروسية في مصنع "آزف ستال" بمدينة ماريوبول المحررة جنوب جمهورية دونيتسك.

المصدر: ريا نوفوستي

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