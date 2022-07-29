استجابة للسعودية.. "يوتيوب" تزيل إعلانات مخالفة للقيم

استجابت شركة "غوغل" المالكة لموقع "يوتيوب" لطلب السعودية وقف إعلانات تتعارض مع قيم المملكة، وقال متحدث باسم الشركة إن حماية المجتمع تتصدر أولويات المنصة.

وقالت إدارة موقع يوتيوب في بيانٍ أصدرته يوم الجمعة، إنه ظهرت أخيرا على YouTube إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق لذلك اتخذنا عددا من الإجراءات الفورية لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTube.

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وأضافت: "تمت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محددة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة".

وكشفت أن الجهات المسيئة تحاول دائما إيجاد ثغرات في أنظمتهم، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي حظرت Google أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها عالميا، بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتهم للإعلانات.

وأكدت أنها سوف تستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين.

وكانت كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والمرئي والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية أرسلت بيانا مشتركا إلى موقع Youtube طالبتا فيه الموقع بحذف المحتوى المخالف والمسيء للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الذي يعد مخالفا للأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإعلامي في المملكة.

وطالبت الهيئتان السعوديتان موقع يوتيوب بإزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح المنصوص عليها، وأشارت إلى أنه سيتم وضع يوتيوب في المملكة تحت المتابعة المُستمرة، وإذا استمر بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الاتصالات وقانون وسائل الإعلام المرئية والسمعية والبصرية في المملكة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية