بيروت تعرب عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.

وحسب وزارة الخارجية اللبنانية، عبر "تويتر" قال بوحبيب إنه "متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الأمريكية من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما".

وأشار إلى أنه "لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم".

٣)وأضاف بو حبيب انه متفائل بإمكانية الوصول الى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الامريكية من اجل ترسيم الحدود البحرية بينهما، مشيرا الى انه لم يسبق ان كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) July 29, 2022

وقالت الوزارة التي نشرت مقتطفات من حوار للوزير اللبناني مع قناة "بي بي سي"، إن تلك التصريحات تأتي "قبل يومين من الزيارة المتوقعة للوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت، لإبلاغ السلطات اللبنانية الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني للترسيم".

المصدر: RT