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بيروت تعرب عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

بيروت تعرب عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
AFP وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب
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أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.

وحسب وزارة الخارجية اللبنانية، عبر "تويتر" قال بوحبيب إنه "متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الأمريكية من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما".

وأشار إلى أنه "لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم".

وقالت الوزارة التي نشرت مقتطفات من حوار للوزير اللبناني مع قناة "بي بي سي"، إن تلك التصريحات تأتي "قبل يومين من الزيارة المتوقعة للوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت، لإبلاغ السلطات اللبنانية الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني للترسيم".

المصدر: RT

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