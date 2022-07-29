سوريا.. العثور على 6 جثث في السويداء

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بالعثور على جثث ستة أشخاص، عند دوار المشنقة وسط مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الجمعة.

وذكرت مواقع إخبارية سورية أن المعلومات تشير إلى أن بعض هذه الجثث تعود لعناصر من ما تسمى بـ"مجموعة راجي فلحوط"، التي شنت ضدها فصائل محلية هجوما خلال اليومين الماضيين أدى لإنهاء وجودها في المنطقة.

وحسب مصدر طبي، فإن الرجال الستة قتلوا إثر تعرضهم لإطلاق نار من مسافة قريبة، إذ يبدو أنه تمت تصفيتهم دفعة واحدة، وإلقاء جثثهم عند دوار المشنقة.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن إعدام الأسرى.

المصدر: مواقع إخبارية سورية