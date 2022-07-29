مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "مسيرة سلمية انطلقت شارك فيها مئات الأشخاص من القوى الوطنية والإسلامية ومن سكان قرى المغير وترمس عيا وابو فلاح ضد الاستيطان الذي سيطال اراضيهم، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاستيطان"، مشيرة إلى أن المتظاهرين "اشتبكوا مع المستوطنين والجيش وتحولت المسيرة إلى مواجهات عبر التراشق بالحجارة. وأطلق الجيش الرصاص وأصاب ثلاثة متظاهرين".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث الذي يأتي بعد أيام فقط من مقتل فلسطينيين خلال مداهمة ليلية في نابلس الأحد فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

ومنذ أواخر مارس، قتل خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 53 فلسطينيا معظمهم في الضفة الغربية.

المصدر: "أ ف ب"