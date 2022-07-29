تصوير جوي.. تمدد الحريق في إهراءات القمح بمرفأ بيروت

نشر حساب Ici Beyrouth، عبر موقع "تويتر" صورا جوية لإهراءات القمح التي تحترق في مرفأ بيروت، وسط تحذيرات من انهيارها.

ويظهر في الفيديو حجم الحريق وتمدده إلى عواميد أخرى من الناحية الشمالية.

هذا واتخذ الجيش اللبناني تدابير وإجراءات في محيط المكان ومنع أحد من العمل أو الاقتراب من الصوامع المهددة بالإنهيار، كما تم إغلاق محيط الإهراءات والجزء المهدد بالسقوط بالعوائق الحديدية.

وحذرت وزارتا البيئة والصحة في لبنان، قبل أيام من احتمال انهيار أجزاء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت نتيجة الحرائق المندلعة فيه، داعية المواطنين إلى إغلاق النوافذ وارتداء الكمامات، تحسبا من انبعاث أجزاء غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وتشتتها في الهواء.

أعلنت الحكومة اللبنانية، الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات والإدارات العامة بالذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس، والذي أدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح.

المصدر: RT