سفارة روسيا تعلق على أنباء حول "سفينة سورية راسية في لبنان"

قالت السفارة الروسية في لبنان، إنه ليست لديها معلومات عن سفينة سورية راسية في لبنان أو عن حمولتها، بعد أن قالت السفارة الأوكرانية إن السفينة تحمل دقيقا سرقته روسيا.

وأكدت السفارة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أنه "ليس لدى سفارة روسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية أي معلومات بشأن السفينة السورية أو الشحنة التي جلبتها شركة خاصة إلى لبنان".

وفي السياق، نفى مسؤول في شركة "لويال أجرو" لتجارة الحبوب ومقرها تركيا أن تكون شحنات الشعير والدقيق على متن سفينة ترسو في ميناء لبناني قد سرقت من أوكرانيا، مشددا على أن مصدر الدقيق هو روسيا.

وقال المسؤول للوكالة إن الشركة سعت لاستيراد 5000 طن من الدقيق إلى لبنان لبيعها لمشترين من القطاع الخاص وليس للحكومة اللبنانية.

المصدر: "رويترز"