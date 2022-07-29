السيسي يوجه رسالة للمصريين والعرب
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة للمصريين والعرب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 29, 2022
كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/VzfIIt6NRe
وقال السيسي في تدوينه له على موقع "تويتر": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن "يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1443 هجريا، وأن يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو هو أول أيام شهر المحرم لعام 1444 هجريا".
المصدر: RT