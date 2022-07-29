بايدن يوجه رسالة إلى الكونغرس بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان

أعلن ​البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، وجه رسالة إلى قيادات ​الكونغرس​، شدد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة ب​لبنان​.

وفي نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، قال بايدن: "ينص القسم 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية، إلى الكونغرس إشعار يفيد بأن حالة الطوارئ ستستمر سارية المفعول. وفقا لهذا البند، أرسلت إلى السجل الفيدرالي للنشر الإشعار المرفق الذي يفيد بأن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 المؤرخ 1 أغسطس 2007، ستستمر سارية المفعول بعد 1 أغسطس 2022".

وأشار إلى أن "بعض الأنشطة الجارية، مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة لإيران إلى "​حزب الله​"، والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مضيفا: "لذلك قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان".

المصدر: البيت الأبيض