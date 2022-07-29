هيئة أممية تحذر من تصاعد العنف ضد السوريين في لبنان

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان يشهد تصاعدا في الأسابيع الأخيرة بينما تصارع البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باولا باراتشينا لوكالة "أسوشيتد برس": "لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد. في بعض الحالات التي تنطوي حتى على إطلاق النار واستخدام العصي ضد اللاجئين".

وأفادت بأن "بعض أجزاء لبنان أصدرت حظر تجول للاجئين أو طلبت من المخابز إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين".

ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد"، بينما حثت المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبلاد.

ووفقا لإشعار حصلت عليه الوكالة، صدرت أوامر للمخابز في بعلبك بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين للحصول على الخبز العربي المسطح المدعوم.

وقد أعلنت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة أمنية لقمع المشاحنات والاشتباكات في المخابز.

وحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي، حيث يعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. فيما يتصارع الناس أيضا مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية والعملة التي انخفضت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: AP