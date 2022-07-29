"يورو نيوز": قصر لويس الرابع عشر عقار فخم يملكه محمد بن سلمان صممه قريب خاشقجي (صور)

أفاد موقع "يورونيوز" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل مساء الأربعاء إلى قصره الفخم الذي يشبه قصر لويس الرابع عشر، وهو مصمم من قبل أحد أقرباء الصحافي جمال خاشقجي.

وذكر الموقع أن دارة ولي العهد تقع في مدينة لوفيسيين، المعروفة بفخامة أبنيتها في منطقة إيفلين بالقرب من فرساي وعلى بعد عشرين كيلومترا غرب باريس. وتشتهر بقناتها المائية التي كانت تستخدم في عهد لويس الرابع عشر لجر المياه من نهر السين إلى حدائق قصر فرساي.

وقال إن قرب المدينة من قصر فرساي، كان مصدر إلهام لشركة Cogemad لتطوير العقارات، التي أسسها ويديرها رجل الأعمال المولود في لبنان عماد خاشقجي، وهو قريب خاشقجي الذي قتل في العام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وحسب موقع شركة Cogemad، فإن عماد خاشقجي أراد من خلال بناء قصر لويس الرابع عشر في لوفيسيين، أن "يكرم الهندسة المعمارية للقرن السابع عشر"، عبر جعل عمله "الواجهة الدولية لتألّق البراعة الفرنسية".

وتحيط بهذا القصر الفخم البالغة مساحته سبعة آلاف متر مربع، حدائق تبلغ مساحتها 23 هكتارا مصممة على الطراز الفرنسي. ويشرح موقع Cogemad أن "هناك مساحات من الزهور ومتاهة من الأشجار، ومزرعة صغيرة فيها ماعز، واسطبلات".

Cogemad

ويقدم هذا القصر "روعة فرساي مرفقة بثورة التكنولوجيا المتطورة"، مع زخرفات مذهبة ومنحوتات قديمة ونوافير متصلة وقاعة سينما خاصة وحوض أسماك ضخم فضلا عن برك سباحة عدة.

Cogemad

وقد عمل نحو مئة عامل في هذا القصر الذي بني بين عامي 2008 و2011. وفي العام 2015، بيع القصر لمحمد بن سلمان في مقابل 275 مليون يورو (301 مليون دولار أمريكي)، ليصبح أغلى عقار في العالم.

Cogemad

المصدر: "يورو نيوز" + Cogemad