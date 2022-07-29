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الداخلية الإماراتية: لا خسائر بالأرواح أو إصابات بالغة بسبب الأمطار والسيول

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الداخلية الإماراتية: لا خسائر بالأرواح أو إصابات بالغة بسبب الأمطار والسيول
Gettyimages.ru
الداخلية الإماراتية: لا خسائر بالأرواح أو إصابات بليغة بسبب الأمطار والسيول
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أكدت وزارة الداخلية الإماراتية يوم الخميس عدم تسجيل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بالغة بسبب الأمطار والسيول في البلاد، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقالت الداخلية إنه إخلاء 4225 شخصا بدعم 1638 عنصرا و582 آلية.

من جهتها، أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات بأن جميع الفرق تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية.

وشددت على أن سلامة الأرواح أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وعرضت الهيئة ضمن إحاطة إعلامية حول الحالة الجوية السائدة في الإمارات، الجهود الاستباقية التي تقوم بها أجهزة الدولة كافة.

وتم استعراض الإجراءات والتعاميم على المستوى الوطني وبالتنسيق مع المستوى المحلي وآخر المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية السائدة، حيث تعرضت الإمارات إلى حالة جوية أثرت على مختلف إماراتها وصاحبتها أمطار مختلفة الشدة مما أثر على العديد من المنازل والخدمات والطرق.

وأكدت الهيئة أن كافة الجهات والفرق المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة كل من يعيش على أرض الدولة.

وأشارت إلى أنه ومن أجل دعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية، قامت الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة الجوية.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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