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بعد زيارته لباريس.. ولي العهد السعودي يبرق للرئيس الفرنسي

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بعد زيارته لباريس.. ولي العهد السعودي يبرق للرئيس الفرنسي
RT @EKH_Fr
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب مغادرته باريس بعد زيارة رسمية يوم الخميس.

وقال بن سلمان في البرقية: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف: "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واختتم: "متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وفي وقت سابق، التقى ولي العهد بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، حيث عقدا اجتماعا موسعا بحضور وفدين عن البلدين.

المصدر: واس

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